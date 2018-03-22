З'явилася інформація про невідомого раніше родича Путіна, який може стати керівником "Газпрому "

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сповістив, що у Володимира Путіна справді є родич Михайло з таким самим прізвищем. Зауважимо, що Михайло Путін наразі є заступником голови правління компанії "СОГАЗ", однак найближчим часом можу увійти може увійти до складу правління ПАТ "Газпром".

Відповідні слова Пєскова передає інформаційна агенція "Інтерфакс".

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"Наскільки мені відомо, Михайло Путін дійсно є далеким родичем президента. Мені невідомо про те, що у них є якесь спілкування, тобто фактично вони не спілкуються, але якась далека спорідненість у них дійсно є", – зауважив він.

Водночас видання підкреслює, 22 березня "Газпром" оприлюднив інформацію, що заступник голови правління "СОГАЗ" Михайло Путін може увійти до складу правління ПАТ "Газпром". Зазначається, що питання з подібним формулюванням в порядку денному ради завжди стосуються складу правління ПАТ "Газпром".

"З лаконічного повідомлення "Газпрому" неможливо зробити прямий висновок про те, на яку позицію мобілізується Михайло Путін. Однак наразі відомо лише про одну вакансію в управлінні. У грудні 2017 помер заступник голови правління "Газпрому з господарської частини Олександр Козлов та поки "Газпром" не робив оголошень про те, що цю позицію заміщено", – мовиться у матеріалі.

Хто такий Михайло Путін? Це двоюрідний племінник президента Росії Володимира Путіна. Народився він у російському Іваново в 1967 році. Закінчив Іванівський Державний медичний інститут і Державну академію управління імені Орджонікідзе, є кандидатом медичних наук.



Свого часу обіймав посади заступника генерального директора федерального державного унітарного підприємства "Медтехснаб" МОЗ Росії, заступника начальника управління фармацевтичною діяльності, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами МОЗ РФ, керівника департаменту економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансами та матеріальними ресурсами МОЗ.



У 2004-2007 роках був начальником медичного управління ВАТ "Газпром", а з 2007 року – заступник голови правління ВАТ "СОГАЗ". Дійсний радник Російської Федерації 3-го класу.