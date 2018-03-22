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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Ніхто не має права ображати росіян, – посол Росії відповів на порівняння Путіна з Гітлером

71 Читать новость на русском
Олександр Яковенко
Олександр Яковенко / Соцмережі

Посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко вважає, що порівняння президента Росії Володимира Путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером, яке зробив британський очільник МЗС Борис Джонсон, перебуває поза межами здорового глузду.

Напередодні очільник МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін використовує Чемпіонат світу з футболу так само, як свого часу Адольф Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року для посилення іміджу країни.

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За словами посла Росії у Великій Британії Олександра Яковенка, такі слова є "неприйнятними та цілком безвідповідальними".

Британський уряд є вільним ухвалити рішення щодо участі країни в російському чемпіонаті світу, але ніхто не має права ображати російських людей, які перемогли нацизм і втратили понад 25 мільйонів людей, порівнюючи нашу країну з нацистською Німеччиною. Це перебуває поза межами здорового глузду, і ми не думаємо, що його поділяють британські ветерани Другої світової війни",
– наголосив дипломат.

Водночас він додав, рішення, що Росія прийматиме Чемпіонат світу, було рішення з боку всього світу, який є значно більшим, аніж одна країна.

"Ми є впевненими на рахунок чемпіонату та раді бачити кожного", – підкреслив Яковенко.

Відповідь Росії порівняння Путіна з Гітлером: відео

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники влади Великої Британії та королівська сім'я не поїдуть на Чемпіонат світу 2018 року, який заплановано у Росії. Крім того, Сполучене Королівство закликало всіх своїх союзників бойкотувати російський ЧС.

Теги: Новини політики
Джерело: 24 Канал
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