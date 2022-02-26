З'явилися перші відео з наслідками обстрілів у Сумах

Окупанти продовжують наступ на нашу землю. ВІйськова адміністрація Сум надала відео обстрілів міста.

Вони стались на вулиці Білопільський шлях. Російські окупанти цинічно обстрілюють мирні українські міста та їх жителів.

До теми Окупанти знову обстріляли Охтирку, снаряди влучили у житловий масив

ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.



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