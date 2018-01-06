З'явилися інформація про долю наддорогої пляшки горілки, яку викрали у Данії

Прикрашену золотом і діамантами пляшку горілки "Руссо-Балт", яку невідомі викрали раніше у данському Копенгагені, знайшли на будівництві, але вона виявилася пустою.

4 січня стало відомо, що у Данії з одного з кафе, де було виставлено горілчану колекцію, викрали одну з найдорожчих у світі пляшок цього напою, вартість якої становить понад мільйон євро. Згодом у поліції повідомили, що її все ж знайшли на будівельному майданчику в Шарлоттенлунді на північ від Копенгагена.

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Однак, як виявилося, пляшка виявилась пустою, пише видання Ekstra Bladet з посиланням на власника бару, з якої її було вкрадено, Бріана Інгеберга.

За його словами, пляшку знайшов один із будівельників, і, цілком імовірно, він випив її вміст. Водночас він підкреслив, що злочинці могли викинути пляшку, коли дізналися про її цінність.

Крім того чоловік наголосив, що попри таку прикрість, є задоволеним знахідкою та збирається її забрати назад до свого бару, попередньо посиливши заходи безпеки. Також в його планах є наповнення цієї пляшки новою горілкою.

Зауважимо, що шестилітрова пляшка горілки "Руссо-Балт" була прикрашеною золотом, сріблом і діамантами. Інгеберг розповідав, що вона фігурувала в одному з епізодів серіалу "Картковий будиночок".