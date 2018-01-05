В Данії віднайшли викрадену пляшку горілки з "Карткового будинку" вартістю у понад 1 мільйон євро
17:47, сьогодні 869 Читать новость на русском
Пляшка з алкоголем виготовлена із застосуванням золота і срібла, а її приблизна вартість – 1,1 мільйона євро.
Наразі пляшка перебуває під охороною поліції й видимих пошкоджень на ній не помітили.
Правоохоронці уникають чітких коментарів, проте припустили, що крадії "позбулись" пляшки, дізнавшись про її реальну вартість.
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Слід зазначити, що цю пляшку можна побачити в серіалі "Картковий будинок", де президент Росії презентує її американському лідерові.
Джерело: 24 Канал
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