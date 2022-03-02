З'явилось відео моменту удару по вокзалі у Києві
2 березня 2022 , 21:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Всевидящее ОКО"
Біля залізничного вокзалу Києва ввечері 2 березня пролунав потужний вибух. Росіяни завдали ракетного удару. В мережі оприлюднили відео моменту.
Ракета окупантів прилетіла о 20:50. Це сталось в районі вокзалу біля готелю "Ібіс".
До теми У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух: прилетіла ракета
Очевидці повідомляли: вибух був настільки потужним, що затряслись вікна та увімкнулась сигналізація в авто.
Поки невідомо, чи є жертви або постраждалі. Інформацію уточнюють.
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