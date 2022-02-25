З'явилося останнє відео з героями на острові Зміїний, які не здалися ворогові

З'явилося останнє відео з українськими героями на острові Зміїній. Вони не здалися ворогові у загинули в бою за рідну землю.

Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Українські прикордонники 24 лютого дали відсіч ворогу і гордо пішли на неминучу смерть.

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Останнє відео прикордонників зі Зміїного

На відео чути, як ворожий російський корабель пропонував гарнізону Зміїного здатися. Наші захисники, звісно, на таке не погодилися: ворога послали якнайдалі.

"Отак ми тут і живемо, на острові Зміїному", – сказав один із захисників. Після цього розпочався ракетно-артилерійський удар. На жаль, загинули усі 13 українських прикордонників.

"Всі прикордонники героїчно загинули. Але не поступилися", – наголосив український президент Володимир Зеленський. Він надасть їм звання Героя України посмертно.

Українські захисники на Зміїному: дивіться відео

Українці відмовилися здаватися ворогу: дивіться відео