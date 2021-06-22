Дитяча зневіра: з'явилося повне відео, як блогер Волошин "киданув" дівчинку на айфон

У мережі опублікували повне відео інциденту за участі тіктокера Олександра Волошина. Блогер спершу подарував дівчинці айфон, щоб зняти ефектне відео, а згодом забрав телефон.

Блогер Волошин у Києві знімав відео для свого тіктока. Хлопець зупиняв на вулиці випадкових перехожих та запитував, чи вони підписані на його акаунт. Першому, хто дасть позитивну відповідь, блогер обіцяв подарувати айфон.

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"Пощастило" дівчинці, яка йшла з мамою. Усміхнений блогер вручив юній фоловерці айфон та мило обійняв дівчинку. Водночас коли вимкнули камеру, Волошин почав забирати телефон. За мовчанку блогер пропонував 2 тисячі гривень.

Мама дівчинки заступилася за доньку. Вона запропонувала викликати поліцію, щоб правоохоронці з'ясували деталі.

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