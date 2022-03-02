З'явилося відео розбомбленої російської техніки під Києвом

Поки російські окупанти стверджують, що "у них втрат немає", ЗСУ продовжують знищувати цілі колони ворожої техніки.

За словами очевидців, у передмісті Києва українські військові ліквідували одразу з десять одиниць російської техніки з маркуванням "V".

До теми ЗСУ спалили колону російських військових, які намагалися втекти

Відео розгромленої колони окупантів це доводить. На ньому видно, як посеред пошкодженого обстрілами міста стоять залишки ворожої бронетехніки.

Розбита російська колона поблизу Києва: дивіться відео

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