18:28
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, 23 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 17:00: Протести у Києві. Затримання у справі Онищенка
Випуск новин
18:11, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)

18:10, сьогодні 611 Читать новость на русском
Яким новинним сайтам надають перевагу українці?
Яким новинним сайтам надають перевагу українці? / 24 Канал

Інтернет Асоціація України щомісяця готує рейтинг українських новинних ресурсів суспільно-політичної тематики. В порівнянні з листопадом, перша трійка не змінилась, а от далі в топ-10 списку відбулися зміни.

На чолі списку, як і кілька останніх місяців, інтернет-видання "Сегодня", грудневе охоплення української інтернет-аудиторії якого склало 19,1%. На п'яти йому наступають ТСН та "Обозреватель", які займають місця у чільній трійці протягом останніх 6 місяців.

А от на 4-е місце піднявся сайт "24", відчутно відірвавшись за охопленням від "РБК-Україна".

Варто також відзначити стрімкий ріст охоплення у видання "Новое время", який за місяць піднявся на 15 позицій у рейтингу.

Читайте також: ТОП-10 найпопулярніших новинних сайтів України (Інфографіка)

Теги: Україна Публікації Політика Інфографіка Медіа ЗМІ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
сьогодні, 18:25 Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
Дід Панас 60
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)
сьогодні, 18:10 10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)
594
Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
сьогодні, 17:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Євгенія Мазур 5 4950
Оскар-2017: оголошені перші номінанти
сьогодні, 15:36 Оскар-2017: оголошені перші номінанти
1 1708
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Бойовики на Різдво обстріляли будинки мирних мешканців Харцизька: є жертви
 8 січня , 12:08 1
У центрі Києва горів житловий будинок
 17 серпня 2016 , 14:15
Дивіться "Вєсті Кремля": Нові правила від Думи. Правда Жириновського
сьогодні , 20:25
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук