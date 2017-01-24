10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)

Інтернет Асоціація України щомісяця готує рейтинг українських новинних ресурсів суспільно-політичної тематики. В порівнянні з листопадом, перша трійка не змінилась, а от далі в топ-10 списку відбулися зміни.

На чолі списку, як і кілька останніх місяців, інтернет-видання "Сегодня", грудневе охоплення української інтернет-аудиторії якого склало 19,1%. На п'яти йому наступають ТСН та "Обозреватель", які займають місця у чільній трійці протягом останніх 6 місяців.

А от на 4-е місце піднявся сайт "24", відчутно відірвавшись за охопленням від "РБК-Україна".

Варто також відзначити стрімкий ріст охоплення у видання "Новое время", який за місяць піднявся на 15 позицій у рейтингу.

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