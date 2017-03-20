10 звичок, які значно поліпшать ваше життя

Звички формують кожну людину по-своєму і ви повинні бути дуже обережними у їхньому виборі. Вони допомагають вам вести більш значуще і повноцінне життя.

Видання The Huffington Post пропонує вам 10 звичок, які вестимуть вас у житті в правильному напрямку.

Тримайтесь подалі від людей, які руйнують вашу якість життя

Ви навіть не задумуєтесь, скільки навколо вас може бути людей, які псують ваш настрій, а що гірше – життя. Кожен раз, коли ви зловите себе на думці, що ця людина негативно на вас впливає – просто відстороніться від неї. Є багато людей, які справді заслуговують вашої уваги. Приділіть їм краще свою увагу та любов.

Відмовтесь від гаджетів в ліжку

Більшість людей навіть не розуміють, якої шкоди завдають такого роду прилади на їхній сон і продуктивність праці. Короткохвильове синє світло відіграє важливу роль у визначенні вашого настрою, енергетичного рівня і якості сну.

Цінуйте речі тут і зараз

Подяка має основоположне значення для всього світу. Дякуйте собі та іншим за те, що ви маєте чим харчуватись, що ви добре заробляєте, за те, що маєте міцну родину та добрих друзів. Якщо ви не можете оцінити те, що у вас є зараз, ви не зможете оцінити "краще життя", яке можливо вас чекає попереду.

Сприймайте все як належне

Це може бути будь-що: начебто ідеальне життя вашої колеги порівняно з вами, чи рішення директора перемістити вас в інший колектив та офіс без вашої згоди. Все це на перший погляд може здатись катастрофічним, проте в підсумку це можуть бути одними з кращих речей, які коли-небудь трапилися з вами. Будьте відкриті для того, що життя може мати деякі сюрпризи, тому що ви бачите не завжди те, що насправді отримаєте.

Не бійтесь зазнавати невдач у вашій роботі

Не забувайте, що будь-які книги чи великі стартапи не були ідеальними з самого початку. Зрозумійте, що ідеї потрібен час, щоб розвиватися. Працюйте наполегливо та водночас удосконалюйте свої вміння, адже "ви можете редагувати погану сторінку, але ви не можете редагувати порожню сторінку".

Будьте організованими

Люди жартують про дефіцит нових ідей, в той час коли в них самих в голові і в житті відбувається хаос. Нехай у вашому графіку місце для всіх тих маленьких речей, які ви повинні зробити у зайву вільну хвилину, і місце – для чогось справді важливого та потрібного для вас.

Почніть збирати речі, які ідентифікують вас

Будь-які книги, сережки, стара техніка чи щось подібне, що містить у собі важливі вам спогади – не викидайте зі свого життя. Це речі, які вас по-справжньому ідентифікують вас та до яких ви можете повернутися на регулярній основі.

Зробіть щось, що нагадує, хто ви є насправді

Хай це буде стрибок з парашутом, чи усамітнення в горах – якщо вам так комфортно, робіть це. Зніміть інколи всі маски та відпочивайте на повну силу. Такі речі справді дуже позитивно впливають на людей.

Навчіться казати "ні"

"Ні"– це сильне слово, яким ви не повинні боятися володіти. Коли прийшов час, щоб сказати ні, люди часто вживають такі фрази, як: "Я не думаю, що я можу" або "Я не впевнений." Чим швидше вим навчитесь відмовляти людям, тим це збільшить шанси у на ваше майбутнє самовладання над собою та різними стресовими ситуаціями.

Дотримуйтеся цілей

Обіцянки на початку кожного року не завжди гарантують їхнє досягнення. Причин може бути безліч, але поставлення собі реальних цілей, незалежно від періоду тижня чи року, штовхають вас і кидають виклик для вашого ж кращого життя.

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