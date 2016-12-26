11-річний підліток підпалив себе, щоб заробити гроші "в інтернеті"

Поліція Кривого Рогу з’ясовує подробиці інциденту у селищі Авангард неподалік від міста, де в результаті самопідпалення тяжко постраждав підліток.

За даними поліції, підліток таким чином хотів "заробити гроші", виклавши ролик в мережу, пише "Радіо Свобода". Прикладом для нього став youtube-канал одного екстремала. Саме його трюк і хотів відтворити підліток. За процесом стежили товариші підлітка – хлопці 11 і 15 років.

До самопідпалення підліток готувався два тижні,

– розповіли в поліції.

Автор оригіналу ролика, що перебуває у вільному доступі для перегляду, відразу після того, як його підпалили, стрибнув у воду й не постраждав, але у випадку з криворізьким підлітком експеримент скінчився доправленням до реанімації. Хлопчик тяжко постраждав, у нього обгоріло 60% тіла.

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Як зазначили в поліції, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності, за статтею 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення, батьків постраждалого хлопчика – за неналежний догляд за дитиною.