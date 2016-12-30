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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

12 найголовніших подій 2016 року, які сколихнули всю Україну

14:00, сьогодні 1086 Читать новость на русском
12 головних подій 2016 року
12 головних подій 2016 року / 24 канал

2016 — рік, насичений різними подіями, але журналісти сайту "24" вибрали з них тільки найголовніші.

1. Звісно, однією з найбільш важливих можна назвати перемогу Джамали на Євробаченні у Стокгольмі. Нехай це не політична подія, але, безумовно, вона зачепила кожного українця. По-перше, співачка виступала із піснею про утиски кримських татар – нехай і у 1944 році, але символізм простежується. По-друге, у 2017-му Євробачення проходитиме в Україні. А це дасть змогу поповнити бюджет за рахунок туристів, а також довести європейцям, що Україна – безпечна держава. Можливо, після цього ми таки отримаємо довгоочікуваний безвіз...

До слова, безвізовий режим Україна так і не отримала. Розгляд питання перенесли на весну 2017 року. На жаль, ця подія так і не стала головною цьогоріч.

2. Не менш важлива подія – е-декларування. Завдяки реалізації цієї реформи українці змогли побачити, якими статками володіє кожен депутат, і зробити для себе висновки. А також це стало додатковою можливістю для ГПУ та НАБУ перевірити, звідки у нардепів з'явилось стільки грошей.

Зокрема, 22 листопада ГПУ, завдячуючи електронним деклараціям, змогла виявити 7 депутатів, які суміщають роботу у Верховній Раді з приватним підприємництвом. За це їм загрожує штраф на суму від 300 до 500 мінімумів зарплат (без оподаткування), а також конфіскація нелегально заробленого майна.

3. ProZorro – система електронних державних закупівель. Ця реформа допомогла вивести з тіні корупційні схеми та унеможливити їх. Адже тепер усі закупівлі відбуваються відкрито в режимі онлайн, кожен українець може спостерігати за процесом. Цей проект отримав дві нагороди: міжнародну премію у сфері публічних закупівель Public Sector Procurement Award та премію Open Government Awards.

4. Ціла низка вражаючих перемог українських паралімпійців у Ріо вразила нас у 2016-му. Українська команда змогла зібрати 117 медалей і увійшла у трійку найсильніших національних команд світу. Українські спортсмени вибороли 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових медалей. За всю історію Паралімпійських ігор у Ріо-Де-Жанейро українці ще не мали кращого результату.

Журналісти "24" підготували для вас низку історій наших паралімпійців. Детальніше – читайте у спецпроекті.

5. ID-картки – не менш важлива подія, хоча про неї говорять менше. 14 липня 2016 року Верховна Рада проголосувала за перехід на паспорти нової генерації з біометричними даними особи. А вже з 1 листопада Кабмін дозволив оформлювати їх усім українцям. Тепер ID-картки видають з 14 років, а не з 16, як це було раніше.

6. Сенсацією спортивного світу у 2016 році став Василь Ломаченко. Адже він усього за 7 поєдинків серед професіоналів завоював чемпіонський пояс у двох вагових категоріях одночасно, встановивши абсолютний рекорд. До цього часу рекордсменом вважався японець Наойе Іноуе, який став чемпіоном світу в двох вагових категоріях, досягши цього за результатами восьми боїв.

7. Ще одна не менш важлива подія для українців увійде в силу з 1 січня наступного року, хоча законодавчу базу підготували цьогоріч. Мова йде про підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень.

8. Безперечно, ще однією подією року можна назвати подвійну перемогу Анни Музичук і Василя Іванчука на чемпіонаті світу зі швидких шахів. До речі, якщо від Музичук очікували таких результатів, то Василь Іванчук став справжньою сенсацією.

9. Вперше за багато років "Укрзалізниця" стала прибутковою організацією. Тільки у першому півріччі 2016 року вона отримала 1,5 млрд гривень чистого прибутку. Таку суму вдалося заробити в першу чергу за рахунок збільшення кількості пасажирів.

10. Масова декомунізація. Саме у 2016 році почали не тільки монументи Леніна зносити, але й перейменовувати вулиці, села, міста і навіть обласні центри. Так, Дніпропетровськ перетворився на Дніпро. Комсомольськ отримав гарну назву Горішні плавні. А Кіровоград став Кропивницьким. Ймовірніше за все, на цьому процес декомунізації не закінчиться.

11. Довгоочікувана зміна генпрокурора Віктора Шокіна для українців також стала важливою подією року. Це сталося 29 березня, після голосування депутатів Верховної Ради. Юрій Луценко заступив на цю посаду 12 травня.

12. Зміна уряду. Неможливо оминути таку подію: 12 квітня Верховна Рада задовільнила заяву Прем'єра Арсенія Яценюка про відставку. А вже за два дні депутати прийняли на посаду Володимира Гройсмана. Місце голови ВРУ, відповідно, зайняв Андрій Парубій. Гройсман сформував власний уряд, в якому з попереднього залишились тільки Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ), Павло Петренко (міністр юстиції), Степан Полторак (міністр оборони), Павло Клімкін (міністр закордонних справ), Юрій Стець (міністр інформаційної політики), Ігор Жданов (міністр молоді та спорту) та Геннадій Зубко (міністр регіонального розвитку будівництва і ЖКГ).

Звісно, важливих подій в Україні було набагато більше. Серед них і люстрація суддів, і збільшення видатків на українську армію, і створення сервісних центрів нового зразка, так само як і створення центрів МВС, зниження акцизу на ввезення вживаних авто з-за кордону. А ще влітку цього року в Україні вперше провели операцію з імплантації штучного серця — тішимось, що наша медицина не стоїть на місці.

Сподіваємось, 2017 рік принесе нам також чимало позитивних новин. З прийдешнім Новим роком вас!

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Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: Україна Політика Публікації Кабінет Міністрів України Статті Підсумки 2016 року Верховна Рада Володимир Гройсман Юрій Луценко
Джерело: 24 канал
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