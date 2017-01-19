24 канал змінює супутник: інструкція з налаштування

У березні 2017 року наш телеканал перейде на новий супутник AMOS-3. Ми підготували для вас інструкцію, як самостійно налаштувати ваш тюнер.

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому 24 каналу з новими параметрами мовлення на тюнері супутника AMOS 4W (AMOS-3) для тюнера Orton 4100c.

Інструкція також застосовна для більшості старих тюнерів марок "Orton", "Globo", "Star track", "Opticum", "OpenFox", "Tiger", "WinQuest", "Bigsat", "Chess", "COSMOSAT", "Digital", "YU-MA-TU", "Truman", "Frontier", "Eurosky", "Eurosat", "Neosat", "Joker".

Порядок налаштування для "24" каналу:

1. Для налаштування нових параметрів прийому "24" каналу, натисніть клавішу "Menu" на пульті дистанційного керування.

2. В головному меню кнопкою пульта "Вниз" спочатку виберіть меню "Інсталяція" та натисніть "ОК".

3. Натисніть жовту кнопку пульта.

4. У пункті меню "Супутник", кнопками "Ліворуч/Праворуч" знайдіть супутник "AMOS_4W" та натисніть зелену кнопку пульта.

5. Кнопкою "Вниз" перейдіть до пункту "Частота" та введіть цифрами "11175".

6. Кнопкою "Вниз" перейдіть до пункту "Частота символів" та введіть цифрами "30000" та натисніть нижню червону кнопку пульта.

7. У меню пошуку натисніть на пульті "ОК".

8. Після проведення пошуку натискайте кнопку пульта "Exit" до виходу з меню. Перевірте наявність "24" каналу з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки "ОК". Він знаходитиметься у самому кінці списку.

9. У загальному списку каналів у вас тепер буде два канали "24": той, який вже був у списку до сканування та "новий" (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій. У найближчий час мовлення телеканалу з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду буде доступний тільки телеканал з новими параметрами.

Після цього ви можете видалити зі списку телеканал з попередніми параметрами мовлення.

Видалення телеканалів зі списку

1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку пульта "Menu", кнопками "Вгору/Вниз" виберіть пункт "Канал" та натисніть "ОК".

2. Натисніть "ОК" на пункті меню "Телеканали".

3. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай він 0000).

4. Кнопками пульта "Вгору/Вниз" виберіть канал для видалення та натисніть червону кнопку.

5. Виберіть таким способом усі канали, які хочете видалити зі списку, та натисніть "Exit".

Підтвердіть свій вибір, натиснувши "Так" за допомогою кнопки "ОК".

Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку "Exit" до виходу з меню.

Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку "Menu", кнопками "Вгору/Вниз" виберіть пункт "Канал" та натисніть "ОК".

2. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай він 0000).

3. Виберіть канал для переміщення та натисніть білу кнопку.

4. Кнопками пульта "Вгору/Вниз" виберіть бажану позицію каналу та натисніть "ОК".

5. Перемістіть таким способом усі канали, які хочете перемістити, та натисніть "Exit".

Підтвердіть свій вибір, натиснувши "Так" за допомогою кнопки пульта "ОК". Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку "Exit" до виходу з меню.