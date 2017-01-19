  • укр
  • рус
15:42
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 14:00: В японському аеропорту літак загруз у снігу. Святкування Водохреща
Випуск новин
14:50, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Публікації Статті
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

24 канал змінює супутник: інструкція з налаштування

14:12, сьогодні 102 Читать новость на русском
24 канал змінює супутник: інструкція з налаштування

У березні 2017 року наш телеканал перейде на новий супутник AMOS-3. Ми підготували для вас інструкцію, як самостійно налаштувати ваш тюнер.

Шановний телеглядачу!

Нижче наведена інструкція з налаштування прийому 24 каналу з новими параметрами мовлення на тюнері супутника AMOS 4W (AMOS-3) для тюнера Orton 4100c.

Інструкція також застосовна для більшості старих тюнерів марок "Orton", "Globo", "Star track", "Opticum", "OpenFox", "Tiger", "WinQuest", "Bigsat", "Chess", "COSMOSAT", "Digital", "YU-MA-TU", "Truman", "Frontier", "Eurosky", "Eurosat", "Neosat", "Joker".

Порядок налаштування для "24" каналу:

1. Для налаштування нових параметрів прийому "24" каналу, натисніть клавішу "Menu" на пульті дистанційного керування.

2. В головному меню кнопкою пульта "Вниз" спочатку виберіть меню "Інсталяція" та натисніть "ОК".

3. Натисніть жовту кнопку пульта.

4. У пункті меню "Супутник", кнопками "Ліворуч/Праворуч" знайдіть супутник "AMOS_4W" та натисніть зелену кнопку пульта.

5. Кнопкою "Вниз" перейдіть до пункту "Частота" та введіть цифрами "11175".

6. Кнопкою "Вниз" перейдіть до пункту "Частота символів" та введіть цифрами "30000" та натисніть нижню червону кнопку пульта.

7. У меню пошуку натисніть на пульті "ОК".

8. Після проведення пошуку натискайте кнопку пульта "Exit" до виходу з меню. Перевірте наявність "24" каналу з новими параметрами прийому в загальному переліку каналів за допомогою натискання кнопки "ОК". Він знаходитиметься у самому кінці списку.

9. У загальному списку каналів у вас тепер буде два канали "24": той, який вже був у списку до сканування та "новий" (з новими параметрами прийому). Переглядати можна будь-який з двох версій. У найближчий час мовлення телеканалу з попередніми параметрами буде припинено і для перегляду буде доступний тільки телеканал з новими параметрами.

Після цього ви можете видалити зі списку телеканал з попередніми параметрами мовлення.

Видалення телеканалів зі списку

1. Щоб видалити телеканали зі списку, натисніть кнопку пульта "Menu", кнопками "Вгору/Вниз" виберіть пункт "Канал" та натисніть "ОК".

2. Натисніть "ОК" на пункті меню "Телеканали".

3. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай він 0000).

4. Кнопками пульта "Вгору/Вниз" виберіть канал для видалення та натисніть червону кнопку.

5. Виберіть таким способом усі канали, які хочете видалити зі списку, та натисніть "Exit".

Підтвердіть свій вибір, натиснувши "Так" за допомогою кнопки "ОК".

Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку "Exit" до виходу з меню.

Переміщення телеканалів

1. Щоб перемістити ваші улюблені телеканали на бажані позиції у списку, натисніть кнопку "Menu", кнопками "Вгору/Вниз" виберіть пункт "Канал" та натисніть "ОК".

2. Для редагування списку каналів натисніть жовту кнопку пульта та введіть пароль (зазвичай він 0000).

3. Виберіть канал для переміщення та натисніть білу кнопку.

4. Кнопками пульта "Вгору/Вниз" виберіть бажану позицію каналу та натисніть "ОК".

5. Перемістіть таким способом усі канали, які хочете перемістити, та натисніть "Exit".

Підтвердіть свій вибір, натиснувши "Так" за допомогою кнопки пульта "ОК". Для продовження перегляду телеканалів натискайте кнопку "Exit" до виходу з меню.

Теги: Україна Статті Публікації Медіа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
сьогодні, 15:01 Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
Ярослав Маркевич 287
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 1 2030
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
931
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 2575
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 08:06 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
1 4654
Україна вийшла на другу сходинку за кількістю медалей Паралімпіади-2016
 10 вересня 2016 , 23:23 110
У нього поламані пальці, там немає рук, – родичі загиблого поліцейського
 6 грудня 2016 , 14:42 13
Український мобільний оператор піднімає тарифи
 12 січня , 17:08 86
"Як розчленувати Україну" – хакери викрили таємний план Путіна
 6 листопада 2016 , 21:18 26
Що буде з пенсіями після 1 січня?
 29 листопада 2016 , 13:01 5
Мінімальні зарплати у 3200: радіти чи хвилюватися?
 13 грудня 2016 , 12:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук