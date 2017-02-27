5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними

Музеї у вас досі асоціюються з примусовими, до засинання нудними, шкільними екскурсіями поміж незрозумілих папірців за склом? Тоді ми ідемо до вас! Сучасні музеї – це неймовірно цікаве й інтерактивне проведення часу. Ми зібрали для вас 5 найцікавіших музеїв України.

Усі вони підійдуть для відвідин вже цієї весни. Тож збирайтеся у подорож!

Музей пива

Де: Львів, вул. Клепарівська, 18

Ціна: 60 гривень

Музей пива розташований на території Львівського пивзаводу, який має дуже давню історію. Раніше тут був чудесний Музей пива навіть з дегустацією наприкінці! Однак зараз невеличкий музей перетворили у грандіозний музейно-культурний комплекс пивної історії і назвали його Львіварня.

Тут зібрані дуже цікаві експонати: з історії, пивні гальби і пляшки, етикетки. Але це далеко не все. У музеї дуже багато інтерактивних експонатів! Ви власноруч зможете "зварити" пиво, вивчити молекули його складових, і навіть спалити дерев’яний Львів та відбудувати його заново. Цікаво буде як дорослим, так і дітям.

Офіційне відкриття планується до Дня міста (початок травня). Однак комплекс вже відкрив свої двері для відвідувачів. Окрім музею тут на постійній основі відбуваються виставки відомих митців.

Музей сексу

Де: Харків, вул. Маяковського, 5

Ціна: дорослі – 40 гривень, пільговий – 25

Україна – країна прогресивна! Адже це єдиний подібний музей на всю Східну Європу. Екскурсії розроблені для різних вікових груп. Для адекватного статевого виховання молодих людей є навіть окремий зал.

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Музей цей не лише сексу, але й сексуальних культур світу. Тому приміщення поділено на тематичні зали саме за принципом відмінностей у різних географічних точках. Вас чекають цікаві факти про статеве життя від звиклої нам Європи до таємничої Японії. В окремому залі все про розмноження тварин.

Експериментаріум

Де: Київ, вул. Верхній Вал, 2А

Ціна: дорослим – 145 грн у вихідні дні, 120 грн в будні; дітям до 3 років – безкоштовно, з 3 до 16 років – 125 у вихідні дні і 105 в будні. Діють знижки

Чули про легендарний музей Коперніка у Варшаві? Так от щось схоже маємо у столиці України. Музей присвячений популярній науці і техніці.

Чим цей музей такий особливий? Тут ви зможете відчути себе справжнім дослідником. Всі експонати можна і треба рухати. Блискавки, магніти, лазери – всім цим ви зможете керувати в Експериментаріумі. Це явно найкраще місце для вивчення фізики. І будьте певні, цікаво тут буде не лише дітям!

Музей звуку

Де: Одеса, вул. Дворянська, 25

Ціна: Безкоштовно

Коли все прокидається від зими – нас особливо тішать звуки: дзюрчання води, спів пташок... Тож Одеський музей звуку, на нашу думку, дуже актуальний зараз. Тут можна почути звуки минулого!

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У музеї зібрана величезна колекція музичних пристроїв. Музична скринька, грамофон і патефон, касетні і бобінний магнітофони з магнітною стрічкою, радянські радіоли і сучасні плеєри – все це тут у робочому стані! Лише проходіть і слухайте. Ну і як приємний бонус – абсолютно безкоштовно.

Музей сміття

Де: Вінниця, вул. Ватутіна, 19

Ціна: Безкоштовно

Музей сміття є в Києві, але ми хочемо розповісти саме про вінницький. Тут він розташований на території підприємства з переробки та сортування сміття.

Люди викидають дивовижні речі! Тож активісти створення музею працювали 10 років над збором матеріалу для виставки. Тут постійно з’являються нові експонати.

Серед статуеток, медалей, ножів, нагородних знаків, монет, картин і прасок – є й справді цінні антикварні речі. Виставка безкоштовна і справді варта уваги.

Бажаємо тобі незабутніх походів до музеїв! Пиши у коментарях свої улюблені музеї.