60 фахівців різних галузей півроку стажуватимуться у Верховній Раді.

Програма "Ліга інтернів" не передбачає працевлаштування. Однак, в Раді запевнили, що зацікавлені в молодих кадрах.

Микола – студент академії держуправління при Президентові України. Він уже стажувався в адміністрації президента та Міносвіти. Але хоче залишитись працювати в парламенті.

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Хлопець півроку працюватиме в комітеті соціальної політики. Як і решта інтернів, братиме участь в розробці законопроектів, а також в комітетських та парламентських слуханнях. Найталановитіші інтерни в майбутньому замінять старі кадри апарату Верховної Ради. Однак є стажери, які не прагнуть залишитись під куполом.

Один з випускників "Ліги інтернів" – нардеп з "БПП" Валерій Карпунцов. Він навчався по цій програмі 17 років тому. Кар'єра його розпочалась з помічника кількох нардепів. Далі був депутатом київської міськради, потім радником двох Генпрокурорів.

