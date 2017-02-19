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6 порад, що колись можуть зберегти вам життя

21:02, 18 лютого 3840 Читать новость на русском
Поради, що можуть зберегти життя
Поради, що можуть зберегти життя / 24 канал

Щодня ми читаємо про нещасні випадки чи небезпечні ситуації, які трапились із звичайними людьми. В подібній ризикованій ситуації може опинитись кожен із нас.

Аби уникнути ризику не обов’язково ходити на курси першої допомоги чи самооборони, достатньо запам’ятати кілька правил. І колись вони можуть врятувати вам життя.

Як уникнути нападу незнайомця

Якщо ви опинились віч-на-віч з незнайомцем (скажімо, у ліфті), і ця людина поводиться підозріло – не соромтесь поводитись грубо. Тут про етикет краще забути.

Читайте також: Правила для пішохода, що допоможуть зберегти життя

Особливу увагу вагу варто звернути на людину, яка каже, що "не зачепить вас". Скоріше за все. Цього він і добивається. Тож це дуже тривожний сигнал, вам варто бути дуже обережними.

Якщо ж інциденту уникнути не вдалось, ви можете використати звичайні ключі для самозахисту.

Якщо вас пограбували

Звичайно, треба бути обережним, особливо при великому скупченні людей. Але злодюжки бувають дуже спритними. Тож краще перестрахуйтесь – не ставте всі гроші в гаманець, а заховайте частину в чохол для телефону.

Підозрілий таксист

Якщо ви сіли у таксі і водій поводить себе підозріло – перестрахуйтесь – подзвоніть комусь з близьких і розкажіть де ви, опишіть машину і водія.

Якщо вам стало погано на вулиці

Якщо вам чи комусь з ваших близьких стало зле в громадському місці – не звертайтесь до усіх людей загалом. Адже відбувається таке собі «розсіювання відповідальності», кожен з перехожих подумає, що допоможе хтось інший. Апелюйте до конкретної людини.

Теги: Україна Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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