6 порад, що колись можуть зберегти вам життя

Щодня ми читаємо про нещасні випадки чи небезпечні ситуації, які трапились із звичайними людьми. В подібній ризикованій ситуації може опинитись кожен із нас.
Аби уникнути ризику не обов’язково ходити на курси першої допомоги чи самооборони, достатньо запам’ятати кілька правил. І колись вони можуть врятувати вам життя.
Якщо ви опинились віч-на-віч з незнайомцем (скажімо, у ліфті), і ця людина поводиться підозріло – не соромтесь поводитись грубо. Тут про етикет краще забути.
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Особливу увагу вагу варто звернути на людину, яка каже, що "не зачепить вас". Скоріше за все. Цього він і добивається. Тож це дуже тривожний сигнал, вам варто бути дуже обережними.
Якщо ж інциденту уникнути не вдалось, ви можете використати звичайні ключі для самозахисту.
Звичайно, треба бути обережним, особливо при великому скупченні людей. Але злодюжки бувають дуже спритними. Тож краще перестрахуйтесь – не ставте всі гроші в гаманець, а заховайте частину в чохол для телефону.
Якщо ви сіли у таксі і водій поводить себе підозріло – перестрахуйтесь – подзвоніть комусь з близьких і розкажіть де ви, опишіть машину і водія.
Якщо вам чи комусь з ваших близьких стало зле в громадському місці – не звертайтесь до усіх людей загалом. Адже відбувається таке собі «розсіювання відповідальності», кожен з перехожих подумає, що допоможе хтось інший. Апелюйте до конкретної людини.