Абережна! Дизайнери дотепно нагадали про небезпеку бурульок

З приходом тепла в Україну городянам не варто забувати про елементарні правила безпеки, адже через необачність жертвами бурульок може стати будь-хто.
Дизайнери створили серію дотепних постерів, які покликані нагадти, що падіння "крижаних сталактитів" може привезти до серйозних травм.
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Окрім, оригінального оформлення, варто звернути увагу на заклики – "Абережна, бурулі". Такими словами застерегти міг лише "знавець української мови" Микола Азаров.
Більше постерів можна переглянути тут.