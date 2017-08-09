Як приготувати аджику: прості рецепти без варіння

Аджика – прекрасне доповнення до м'яса, печеної картоплі, а такої її можна просто намазати на хліб. У сезон перцю та помідорів спробуйте один з рецептів аджики.

Аджика без варіння

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Інгредієнти:

Помідор – 4 кг;

Перець болгарський – 1,5 кг;

Перець чилі – 3 шт;

Часник – 200 г;

Оцет (9%) – 200 мл;

Сіль – 2 ст. л.

Рецепт приготування аджики без варіння:

Помідори добре вимити та висушити. Болгарський перець теж вимити, висушити, обрізати плодоніжки. Насіння можна не видаляти.

Підготувати часник та перець чилі. У чилі зрізати плодоніжки.

Все перекрутити через м'ясорубку, додати оцет та сіль. Добре перемішати і залишити на одну годину.

Потім ще раз перемішати і розкласти в чисті сухі банки. Зберігати в прохолодному приміщенні.

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Зелена аджика

Інгредієнти:

Перець зелений (гострий) – 500 г;

Кінза – 250 г;

Петрушка – 250 г;

Часник – 1 головка;

Коріандр – 1 ст. л.;

Сіль за смаком.

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Рецепт приготування зеленої аджики:

У зеленому перці зрізати плодоніжку і вичистити насіння. Якщо ви хочете, щоб аджика була гострою – насіння залиште.

Підготовлений перець, часник перемолоти у м'ясорубці. Решітка повинна бути з дрібними отворами. Зелень подрібнити ножем.

У суміш додати мелений коріандр і сіль, перемішати. Зберігати в холодному місці.

Аджика з базиліка та горіхами

Інгредієнти:

Базилік (свіжий) – 300 г;

Часник – 200 г;

Перець чилі – 250 г;

Горіхи грецькі – 200 г;

Оливкова олія – 1 ст. л.;

Соєвий соус – 1 ч. л.;

Оцет – 1 ч. л.;

Сіль за смаком.

Рецепт приготування аджики з базиліка та горіхами:

Зелень помити, часник та перець почистити.

Горіхи легенько обсмажити. Всі інгредієнти помолоти у м'ясорубці.

Все перемішати, додати олію, оцет, соєвий соус.

Викласти в стерилізовані банки та закрити. Зберігати у прохолодному місці.