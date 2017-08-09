Як приготувати аджику: прості рецепти без варіння

Аджика – прекрасне доповнення до м'яса, печеної картоплі, а такої її можна просто намазати на хліб. У сезон перцю та помідорів спробуйте один з рецептів аджики.
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Інгредієнти:
Помідор – 4 кг;
Перець болгарський – 1,5 кг;
Перець чилі – 3 шт;
Часник – 200 г;
Оцет (9%) – 200 мл;
Сіль – 2 ст. л.
Рецепт приготування аджики без варіння:
Помідори добре вимити та висушити. Болгарський перець теж вимити, висушити, обрізати плодоніжки. Насіння можна не видаляти.
Підготувати часник та перець чилі. У чилі зрізати плодоніжки.
Все перекрутити через м'ясорубку, додати оцет та сіль. Добре перемішати і залишити на одну годину.
Потім ще раз перемішати і розкласти в чисті сухі банки. Зберігати в прохолодному приміщенні.
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Інгредієнти:
Перець зелений (гострий) – 500 г;
Кінза – 250 г;
Петрушка – 250 г;
Часник – 1 головка;
Коріандр – 1 ст. л.;
Сіль за смаком.
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Рецепт приготування зеленої аджики:
У зеленому перці зрізати плодоніжку і вичистити насіння. Якщо ви хочете, щоб аджика була гострою – насіння залиште.
Підготовлений перець, часник перемолоти у м'ясорубці. Решітка повинна бути з дрібними отворами. Зелень подрібнити ножем.
У суміш додати мелений коріандр і сіль, перемішати. Зберігати в холодному місці.
Інгредієнти:
Базилік (свіжий) – 300 г;
Часник – 200 г;
Перець чилі – 250 г;
Горіхи грецькі – 200 г;
Оливкова олія – 1 ст. л.;
Соєвий соус – 1 ч. л.;
Оцет – 1 ч. л.;
Сіль за смаком.
Рецепт приготування аджики з базиліка та горіхами:
Зелень помити, часник та перець почистити.
Горіхи легенько обсмажити. Всі інгредієнти помолоти у м'ясорубці.
Все перемішати, додати олію, оцет, соєвий соус.
Викласти в стерилізовані банки та закрити. Зберігати у прохолодному місці.