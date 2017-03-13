Активісти позаливали монтажною піною російські банкомати в Україні

В ніч на 12 березня "невідомі патріоти" заблокували безліч банкоматів російських банків в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Цивільного корпусу "Азов".

"#Rusbankover – такий промовистий тег зображено на наліпках, якими було заклеєно вітражі та двері банків, а також самі банкомати", – мовиться у повідомленні активістів.

Вони додали, що банкомати також залили монтажною піною, щоб припинити надання окупантами банківських послуг українцям.

В "Азові" наголосили, що підтримують цю акцію.

Читайте також: Блокувальники дали російському "Сбербанку" два тижні на втечу з України