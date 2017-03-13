Активісти захопили Волинську ОДА через силовий розгін блокадників

Під стіни Волинської ОДА прийшли, а потім її захопили близько півсотні активістів через штурм з боку силовиків редуту блокувальників у Кривому Торці, що на Донеччині.

Депутат міськради і активіст Микола Собуцький перд цим закликав протестувальників взяти з собою також шини та бочки.

Активісти, зокрема, вимагають: 1) звільнити блокувальників; 2) звільнити з посади начальника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна; 3) щоб керівництво області висловило офіційну підтримку блокади

"Доки голова ОДА Гунчик не виконає умов – активісти не покинуть ОДА", – наголосили протестувальники.

Як повідомляють "Волинські новини", згодом до активістів вийшов і сам Володимир Гунчик.

За словами чиновника, він виступає проти блокади, хоча й не підтримує силовий розгін редуту.

Посадовець заявив, що не в курсі подій, і дізнався про захоплення редуту СБУ і КОРДом від активістів.

Крім того, до ОДА прибув очільник волинської поліції Петро Шпига.

Зауважимо, що частина активістів все ж зайшла до будівлі облдержадміністрації.

Фото: "Волинські новини", "Волинь Post"

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Нагадаємо, у понеділок, 13 березня, стало відомо, що на редуті у Кривому Торці стався штурм.



У СБУ заявили, що в рамках контрдиверсійних дій затримали 43 людей зі зброєю.