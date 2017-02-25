Активісти закидали відомий банк димовими шашками та облили "кров'ю": фото акції протесту

Активісти влаштували акцію протесту біля будівлі "Промінвестбанку" на вулиці Пушкінській в Одесі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, активісти облили червоною фарбою двері, яка символізує кров. А також палили димові шашки та розмальовували стіни банку.

Тепер на стінах банку можна прочитати такі надписи – "Смерть російським банкам", "Гонтарева, гори в пеклі", "Окупанти" тощо.

Активісти стверджують, що "Промінвестбанк" є російським банком, так само як і ВТБ та "Сбербанк".

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