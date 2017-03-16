Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах

У Сумах біля будівлі облдержадміністрації активісти розпочали безстрокову акцію, пов'язану з розгоном блокувальників торгівлі з окупантами.

Як повідомляє "Радіо Свобода", протестувальники, зокрема , запалили вогнища у бочках та розклали шини, які облили пальним.

Наразі на площі перебуває близько двох десятків мітингувальників, за якими стежить приблизно така ж кількість правоохоронців.

Причиною протестів стало те, що голова Сумської ОДА Володимир Токар не зумів зібрати позачергову сесію щодо питання розгону блокади, відтак активісти вимагають його відставки та пояснень від тих депутатів, які не з’явились на засідання 15 березня.

Зауважимо, що перед цим майже сотня активістів чекали біля Сумської облдержадміністрації на гарантії від голів фракцій, що сесія щодо "блокади" все ж відбудеться, однак, оскільки це не сталося, вони оголосили безстрокову акцію.

Крім того, активісти вимагають відставки та засудження Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна.

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До слова, 15 березня на позачерговій сесії Сумська обласна рада мала розглянути питання "Про звернення до президента України, прем’єр-міністра України та Верховної Ради України щодо забезпечення законності під час переміщення товарів у зоні проведення антитерористичної операції". Щоправда, засідання так і не відбулося через відсутність кворуму.

Опісля депутати вже міськрад зібрались на власне засідання та ухвалили рішення щодо "розгону блокувальників".

Так, народні обранці вимагають від президента, Кабміну і парламенту "докласти максимум зусиль для негайного звільнення військовополонених і затриманих учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, закрити кримінальні провадження проти них, звільнити з займаних посад і притягнути до відповідальності осіб, винних у протиправному застосуванні сили проти учасників блокади, визнати законодавчо російську агресію проти України, включити до порядку денного засідання Верховної Ради та підтримати проекти Законів України "Про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України" та "Про тимчасово окуповану територію України", забезпечити пріоритетний розвиток підприємств військово-промислового комплексу, притягнути до відповідальності учасників перемовин із представниками терористів та держави-агресора".

Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".



Це викликало хвилю обурення по всій Україні. Зокрема, протестуючи активісти увійшли в приміщення Волинської ОДА. Ще одну будівлю ОДА захопили у Чернівцях.



Крім того, у Вінниці учасники пікету запалили шини. Зібрались активісти і під будівлею Рівненської ОДА.