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Активісти збираються на мітинг біля Солом'янського суду

19:24, сьогодні 0
Активісти блокують будівлю Солом'янського райсуду
Активісти блокують будівлю Солом'янського райсуду / ukr.media

Біля Солом'янського районного суду Києва збирається все більше активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Також до будівлі прибули активісти Автомайдану. Вони заблокували виїзд з Солом'янського суду.

Зазначимо, що близько 18 години з території суду виїхало три автомобіля з представниками НАБУ. Чи був в одному з авто Насіров – наразі невідомо. "Автомайданівці" пропустили машини, мовляв, "це наша спільна справа".

Питання, чи перебуває Насіров в будівлі суду – відкрите. Адже всередині світло ніде не увімкнене. Тобто, є сумніви, чи взагалі в будівлі хтось є.

До слова, до суду прибув також народний депутат Мустафа Найєм, який сьогодні закликав блокувати будівлю Солом'янського суду.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". 4 березня відбувся перший день засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відстороненому очільнику ДФС, проте через стан його здоров’я було оголошено перерву до ранку 5 березня.

У неділю суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

У НАБУ заявили, що офіційного рішення про перенесення засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову не отримали.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Київ
Джерело: 24 Канал
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