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Американці тратять на Трампа значно більше податків, ніж на Обаму

23:29, 22 лютого 237 Читать новость на русском
Дональд Трамп обходиться дуже дорого платникам податків
Дональд Трамп обходиться дуже дорого платникам податків / Getty Images

З державного бюджету США виділяється значно більше коштів для забезпечення поїздок президента Дональда Трампа країною, ніж це було за часів президентства Барака Обами.

Про це пише The Independent.

Поїздки сім'ї Дональда Трампа коштували платникам податків майже стільки ж, скільки Барак Обама витрачав на це за цілий рік,
– пише видання.

Лише три перельоти нового президента до його гольф-клубу "Мар-а-Лаго" у штаті Флорида з моменту його інавгурації, в поєднанні з відрядженнями його синів, за повідомленнями, становили 11,3 млн. дол. Натомість Обама в середньому витрачав по 12,1 млн дол. кожного із восьми років правління в Білому домі.

Найвитратнішими у Трампа стали його поїздки до маєтку у Флориді, який політик та його адміністрація називають "південним Білим домом". На це було витрачено близько 10 млн дол., що включає в тому числі витрати на додаткове патрулювання Служби берегової охорони.

Місцеві платники податків також віддали близько 360 тис. дол. додаткових коштів на оплату понаднормових для поліції, які посилено несли службу протягом трьох вікендів перебування президента у власному гольф-клубі. Крім того, з американської казни було витрачено близько 88,3 тис. дол. на перебування агентів секретної служби поруч із сином Трампа, Еріком, під час перебування того в Уругваї для проведення переговорів про будівництво житлової багатоповерхівки під брендом Trump.

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Майже 5,5 тис. дол. також пішло на забезпечення охорони сина Трампа під час перебування в Домініканській Республіці, ще 16 тис. дол. – на охорону двох синів нинішнього президента під час урочистого відкриття ними гольф-курорту Trump у Дубаї.

Теги: Політика гроші США Дональд Трамп Барак Обама
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