"Антитіла" показали повітряне запрошення на мегаконцерт у Києві



"Антитіла" запалюють! / Фото Євгена Сосновського

Сьогодні, 25 травня, у Києві на даху вертолітного майданчика "Парковий" популярний гурт "Антитіла" зіграє фінальний концерт туру "Сонце". Як пише офіційний сайт гурту, "на киян і гостей столиці чекає особлива подія – потужний звук, світло, шоу".

Напередодні "Антитіла" провели прес-конференцію, на якій згадали найцікавіші моменти туру "Сонце" і розказали про стан сучасної української музики. Читайте також: Актор Горбунов і співак Тополя розказали, як народився кліп "Одинак"

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter