Арабські країни розірвали дипломатичні відносини з Катаром через підтримку тероризму

Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром. А також призупинили будь-яке сполучення з цією країною, в тому числі авіаційне.

Причиною такого рішення стала підозра Катару в підтримці терористичних угрупувань, серед яких "Ісламська держава", "Аль-Каїда" та "Брати-мусульмани".

На такий шлях Бахрейн пішов через те, що Катар підозрюють у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні.

Чотири країни вирішили розірвати усі дипломатичні відносини, закрити наземні, морські та повітряні порти для Катару. Громадяни Катару мають за 2 тижні покинути ці країни, а дипломатичним представництвам дали 48 годин.

Gulf neighbours Saudi Arabia, Bahrain and United Arab Emirates as well as Egypt sever ties with gas-rich Qatar https://t.co/lFLb1AH6C7 pic.twitter.com/Y0pbt1RR3x — AFP news agency (@AFP) 5 червня 2017 р.

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Таке рішення арабських країн матиме негативний вплив на регіон. Адже Катар має сухопутне сполучення лише з Саудівською Аравією. А закриття повітряного простору значно ускладнить авіаперельоти. Деякі з авіакомпаній заявили, що припиняють здійснювати рейси між країнами.

BREAKING: Qatar says there is 'no legitimate justification' for 4 Arab nations cutting diplomatic ties. — The Associated Press (@AP) 5 червня 2017 р.

Окрім того, Катар більше не долучатимуть до військової операції в Ємені через можливу підтримку терористів.

Попри те, Катара є офіційним союзником США та Туреччини в регіоні. При цьому Доха підтримує режим в Ірані, проти якого і виступають чотири арабські країни.