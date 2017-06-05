Арабські країни розірвали дипломатичні відносини з Катаром через підтримку тероризму

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Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром. А також призупинили будь-яке сполучення з цією країною, в тому числі авіаційне.
Причиною такого рішення стала підозра Катару в підтримці терористичних угрупувань, серед яких "Ісламська держава", "Аль-Каїда" та "Брати-мусульмани".
На такий шлях Бахрейн пішов через те, що Катар підозрюють у намаганні дестабілізувати ситуацію в країні.
Чотири країни вирішили розірвати усі дипломатичні відносини, закрити наземні, морські та повітряні порти для Катару. Громадяни Катару мають за 2 тижні покинути ці країни, а дипломатичним представництвам дали 48 годин.
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Таке рішення арабських країн матиме негативний вплив на регіон. Адже Катар має сухопутне сполучення лише з Саудівською Аравією. А закриття повітряного простору значно ускладнить авіаперельоти. Деякі з авіакомпаній заявили, що припиняють здійснювати рейси між країнами.
Окрім того, Катар більше не долучатимуть до військової операції в Ємені через можливу підтримку терористів.
Попри те, Катара є офіційним союзником США та Туреччини в регіоні. При цьому Доха підтримує режим в Ірані, проти якого і виступають чотири арабські країни.