Артеменко сам зізнався, що має громадянство Канади, – Луценко

Народного депутата Андрія Артеменка можуть позбавити українського громадянства через наявність у нього паспорта ще однієї країни, якщо парламент схвалить необхідні закони.

Про це на брифінгу журналістам заявив глава ГПУ Юрій Луценко.

Можу показати вам протокол допиту в якості свідка народного депутата Андрія Артеменка. На одному з допитів він заявив, що він – громадянин Канади. На здивування слідчого, чи може він це підтвердити, він сказав: "Звичайно, наступного разу принесу всі документи", – розповів Луценко.

За словами генпрокурора, згодом Артеменко надав слідству копії та оригінал свого канадського паспорта. Луценко продемонстрував копію паспорта Артеменка журналістам.

"Чинне законодавство забороняє наявність подвійного громадянства, але не передбачає механізмів його позбавлення", - сказав Луценко.

Глава ГПУ також зазначив, що на розгляді Верховної Ради буде низка законопроектів про позбавлення нардепів громадянства за наявності іншого громадянства.

Нагадаємо, навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся скандал, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.



Згодом Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство.