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Австрія дала згоду на екстрадицію Фірташа до США

15:19, сьогодні 923 Читать новость на русском
Дмитро Фірташ
Дмитро Фірташ / Фото з відкритих джерел

США намагались отримати право на екстрадицію Дмитра Фірташа понад три роки.

Австрійський суд задовольнив апеляцію уряду США, які домагались видачі українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суд задовольнив скаргу прокуратури на екстрадицію Фірташа до США, прийнявши, таким чином, протилежне рішення, ніж суд першої інстанції
– оголосив суддя.

У той же час він уточнив, що федеральний міністр юстиції приймає остаточне рішення про екстрадицію бізнесмена.

Нагадаємо, у США українському олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Теги: Україна Політика Дмитро Фірташ Австрія
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