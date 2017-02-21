Австрія дала згоду на екстрадицію Фірташа до США

США намагались отримати право на екстрадицію Дмитра Фірташа понад три роки.

Австрійський суд задовольнив апеляцію уряду США, які домагались видачі українського бізнесмена Дмитра Фірташа.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Суд задовольнив скаргу прокуратури на екстрадицію Фірташа до США, прийнявши, таким чином, протилежне рішення, ніж суд першої інстанції

– оголосив суддя.

У той же час він уточнив, що федеральний міністр юстиції приймає остаточне рішення про екстрадицію бізнесмена.

Нагадаємо, у США українському олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.