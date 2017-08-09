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Балчун подав у відставку з поста глави "Укрзалізниці", – Гройсман

11:22, сьогодні 1677 Читать новость на русском
Балчун подав у відставку з поста глави
Балчун подав у відставку з поста глави "Укрзалізниці" / biz.liga.net

Глава ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду у середу.

"Хочу висловити вдячність за проведену роботу Войцеху Бальчуну, який через особисті обставини змушений залишити посаду керівника "Укрзалізниці", – зазначив прем'єр.

На своїй сторінці у Facebook Войцех Бальчун додав, що період роботи в Україні був найскладнішим у його бізнесовому житті.

Інші корпоративна культура, правове середовище, звичаї, інша мова. Виграний конкурс був для мене і несподіванкою, і викликом, і особистим випробуванням,
– йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що вдалось стабілізували компанію, покращити всі економічні показники "Укрзалізниці" та підготувати п’ятирічну стратегію. Лише за 6 місяців 2017 року чистий прибуток "Укрзалізниці" склав 122,5 мільйона гривень.

"Від початку було відомо, що ця місія не триватиме вічно. Я розумів, що, у першу чергу, на мої плечі ляже тягар організації процесу керованості фірмою. Ситуація, яку я застав, була набагато складнішою, ніж можна було комусь уявити. Кілька місяців промайнули дуже швидко. Сьогодні висловлюю вдячність всім українцям, котрі щодня передавали мені особисті слова підтримки", – підкреслив Балчун.

Теги: Новини України Володимир Гройсман Войцех Балчун Укрзалізниця Кабінет Міністрів України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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