Бандерівці не хочуть працювати, а хочуть мати рабів, – відомий російський актор

Відомий до недавнього часу російський і радянський актор Олександр Панкратов-Чорний стверджує, що нинішні українці є настільки жорстокими, що в аеропорту забрали в нього навіть пилочку для нігтів.

Таку заяву він зробив у коментарі одному з сепаратистських ресурсів.

У мене в Києві друзі-артисти, щоб зі мною зустрітися, вночі приходять, оскільки бояться, що їх раптом можуть побачити. Залякані люди! Крім того, у мене пилочку для нігтів в аеропорту відібрали! Рилися в речах, як в барахлі злодія. Я кажу, що у нас дозволено такі речі перевозити, а вони мені: "Вам дозволено, москалям, а нам – ні!",

– жаліється представник російського кінематографу.

За його словами, 20 років української пропаганди подіяли так, що це триватиме довго.

Бандерівці не заспокояться! Найцікавіше те, смуток у том, що вони виходять з факелами на майдани, натомість вони не хочуть працювати, хочуть мати рабів, за рахунок яких жити. Це фашизм, це страшне явище. І вони не заспокояться,

– додав Панкратов-Чорний.

Читайте також: Кохана Лещенка зробила заяву щодо своєї проукраїнської позиції