Без Криму і членства в ЄС і НАТО: Пінчук написав резонансну статтю

Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні відмовитися від євроінтеграційного шляху, а також провести вибори на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у статті Пінчука у газеті The Wall Street Journal.

Пінчук вважає, що Україні треба зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС.

"Розглянемо наступні ідеї. Україна має розглянути питання про тимчасову відмову від членства в ЄС, як нашої мети на найближче майбутнє. Ми можемо побудувати європейську країну, бути привілейованим партнером, а потім обговорити приєднання", – висловив свою думку Пінчук.

За його переконаннями, також треба відмовитися від Криму заради миру.

Ми підтримуємо наші позиції, що Крим – це Україна і має повернутися. Але Крим не має стати на заваді досягненню угоди, яка закінчить війну на сході на базі справедливості. Пройде 15-20 років, щоб забезпечити достатнє економічне зростання, стабілізувати інфраструктуру, соціальну захищеність і фінансову систему. Тоді всі в Криму захочуть жити в Україні,

– пише Пінчук у статті.

Бізнесмен говорить і про те, щоб провести вибори на окупованому Донбасі.

"Конфлікт на сході ініційований з-за кордону і не є боротьбою за автономію або громадянською війною. Не буде умов для чесних виборів, поки Україна не візьме під контроль всю її територію. Але нам, можливо, варто не звертати на це увагу і провести місцеві вибори", – вважає він.

На його думку, Україна не має перспектив у найближчому майбутньому приєднається до НАТО.

І давайте визнаємо, що Україна не приєднається до НАТО ні найближчим часом , ні в среденьостроковій перспективі,

– пише Пінчук.

"Українські життя, які будуть врятовані, варті цих болючих компромісів, які я запропонував", – йдеться у статті.

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