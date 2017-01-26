Білорус-УНСОвець та хлопець у береті: сьогодні Жизневському могло б виповнитись 29

26 січня Михайлу Жизневському виповнилося б 29 років, якби він, білорус за національністю, не поїхав відстоювати права українців у 2014 році.

Михайло Жизневський народився 26 січня у Гомелі, і лише 4 дні не дожив до свого 26-річчя. Вранці 22 січня у розпал Майдану він став другою жертву режиму Януковича.

Хлопець помер від пострілу у груди з мисливської рушниці під час протистоянь на вулиці Грушевського.

Ховали Михайла у його день народження – 26 січня 2014 року. Біля 10 тисяч небайдужих прийшли попрощатися з хлопцем. Під крики "Герой!" та "Живе Білорусь!" тіло Жизневського пронесли вздовж усього центру Києва.

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Україна не забуде своїх героїв – вирішив довести у 2014 році обраний на хвилі Майдану Президент Петро Порошенко. Батьки Михайла Жизневського отримали з рук першої особи в України орден Небесної сотні – для сина посмертно.

Звання Героя України Михайлу так і не присвоїли. Як і досі ніхто не відповів за його смерть, адже досі справа щодо його вбивства не закрита.

Все рідше у суспільстві згадують прізвище Жизнєвського. Про подвиг Михайла нагадує хіба що меморіал на його честь. У Цетрі Києва на Грушевського – саме там, де хлопець помер у 2014 році.