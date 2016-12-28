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Більша ніж у Порошенка: мер Маріуполя підвищив собі зарплату до 30 тисяч

14:23, сьогодні 248 Читать новость на русском
Зарплата мера Маріуполя зросте одразу у 7,5 разів
Зарплата мера Маріуполя зросте одразу у 7,5 разів / Фото із відкритих джерел

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко анонсував підвищення зарплат працівників міськвиконкому з нового року.

Мер спершу почав бідкатись, що його теперішня зарплата навіть не дотягує до 4 тисяч гривень, а потім повідомив, що з нового року отримуватиме одразу 30 тисяч, пише місцеве видання 0629.com.

Як пояснив Бойченко, була загалом переглянута система оплати праці працівників міської ради.

Тепер початківці фахівці будуть отримувати 5 тисяч гривень і залежно від якості роботи можуть напрацювати на премію у розмірі 30%.

Якщо говорити про директорів департаменту, то зарплата буде від 18-20 тисяч гривень. Моя зарплата запропонована Олександром Качуріним (керуючий справами виконкому Маріупольської міськради, – ред.) 30 тисяч гривень,
– підсумував Бойченко.

До слова, зарплата президента України Петра Порошенка без вирахування податків і зборів становить 28 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 січня мінімальна зарплата українців зросте до 3200 гривень.

Теги: Україна Політика гроші Маріуполь
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