Більша ніж у Порошенка: мер Маріуполя підвищив собі зарплату до 30 тисяч

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко анонсував підвищення зарплат працівників міськвиконкому з нового року.

Мер спершу почав бідкатись, що його теперішня зарплата навіть не дотягує до 4 тисяч гривень, а потім повідомив, що з нового року отримуватиме одразу 30 тисяч, пише місцеве видання 0629.com.

Як пояснив Бойченко, була загалом переглянута система оплати праці працівників міської ради.

Тепер початківці фахівці будуть отримувати 5 тисяч гривень і залежно від якості роботи можуть напрацювати на премію у розмірі 30%.

Якщо говорити про директорів департаменту, то зарплата буде від 18-20 тисяч гривень. Моя зарплата запропонована Олександром Качуріним (керуючий справами виконкому Маріупольської міськради, – ред.) 30 тисяч гривень,

– підсумував Бойченко.

До слова, зарплата президента України Петра Порошенка без вирахування податків і зборів становить 28 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 1 січня мінімальна зарплата українців зросте до 3200 гривень.