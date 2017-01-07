Бійці АТО влаштували бойовикам "незабутнє" Різдво

Військові на Донбасі співають терористам у рацію повстанські колядки.

Про це пише "Gazeta.ua".

"Нашу рацію слухають сепарі. Колядую їм вже третю повстанську колядку. Спеціально збірку знайшов в Інтернеті. Співаю їм: "Нова радість стала, вже УПА повстала. До УПА іде весь нарід добиватись права." Ну наші пацики теж слухають. Кажуть, колядки круті, але голос у мене не дуже. Проте, заради пов'ялих вух сепарів готові терпіти", – розповів з передової львівський десантник, боєць 80-ої бригади Андрій.

Також хлопці розповіли, що до них має завітати капелан з вертепом. Кажуть, що багато хто з військових колядки вперше почали співати минулого року. Тоді теж вони зустрічали Різдво на Донбасі.

Вітаю всю Україну і в тому рахунку наших людей, які з того боку. Наступне Різдво святкуватимемо в українському Донецьку та Луганську. Зараз на Різдво не дуже маємо час. Сепарі нічого святого не мають. У них на християнські свята завжди атаки,

– сказав боєць батальйону "Київська Русь" Артем.

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За словами бійця 93-ої бригади Ореста, 6 січня сепаратисти навіть не дали військовим часу на Святу вечерю – почали обстрілювати позиції сил АТО.