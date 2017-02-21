Блокувальники Донбасу висунули свої вимоги Гройсману

Прибічники блокади торгівлі з окупованим Донбасом вимагають від Верховної Ради продовження блокади, а також схвалення закону про окуповані території.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали учасники "Штабу блокади торгівлі з окупантами".

Зазначимо, що активісти анонсували багатотисячний мітинг під Верховною Радою, зараз там вже збираються люди.

Блокадники також повідомили, що отримали офіційне запрошення на переговори від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Актвісти висунули йому свої вимоги, а саме негайне звільнення полонених і прийняття закону, який забороняє торгівлю з непідконтрольними районами Донбасу.

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Блокадники також озвучили пропозицію Гройсмана. За їх словами, прем'єр запропонував входження представників штабу блокади в комісії з обміну полоненими.

Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, яка регулює переміщення вантажів відповідно до Закону про боротьбу з тероризмом,

– озвучили вони друге речення Гройсмана.

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Активісти відзначили, що прем'єр їм повідомив про нездатність впливати на більшість "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" в парламенті, тому прийняття Закону від нього не залежить. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" пообіцяв розглянути пропозиції Гройсмана і після консультацій з експертами і членами штабу дати відповідь. Так чи інакше, протестувальники не збираються зупиняти блокаду.