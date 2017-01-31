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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Бої в районі Авдіївки: що пишуть іноземні ЗМІ

17:35, сьогодні 12894 Читать новость на русском
Іноземні ЗМІ передають як заяви терористів, так і офіційну інформацію
Іноземні ЗМІ передають як заяви терористів, так і офіційну інформацію / Соцмережі

Пропонуємо Вашій увазі добірку повідомлень іноземних ЗМІ про загострення ситуації на Донбасі.

Зауважимо, що західні видання в основному посилаються на офіційні українські джерела, натомість російські ЗМІ пишуть про те, що оприлюднюють терористи Донбасу, передає ТСН.

Польща

Про загострення поблизу Авдіївки тут найбільше пише інформаційна агенція TVN24. Так, журналісти передають офіційну позицію штабу АТО і речників – кількість загиблих військових, руйнування в місті від ворожих обстрілів.

Крім того, ресурс цитує першого віце-спікера ВР Ірину Геращенко, що звинуватила бойовиків на Донбасі у застосуванні тактики ФСБ, яка підвищує ставки перед проведенням важливих міжнародних зустрічей. За її словами, ця тактика полягає у нападі, погрозах силою тощо.

Також видання зазначає, що з боку терористів повідомляється нібито про 20 убитих бойовиків.

TVN, Польща, ЗМІ

Повідомляє про ситуацію на Донбасі і Bankier.pl. Щоправда, ресурс передає лише офіційну інформацію, яку оприлюднює штаб АТО: кількість вбитих військових ЗСУ та поранені.

Англомовний світ

Найавторитетніше британське видання ВВС з посиланням на Financial Times наголошує на тому, що загострення ситуації на Донбасі сталося після останньої телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Також журналісти видання зазначають, що ескалацію в Авдіївці обговорювали й президент Петро Порошенко із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. При цьому, на думку Меркель, на Донбасі "перемир'я не існує".

Одна з найбільших у світі інформаційних агенцій Reuters пише про те, що "Україна та Росія звинуватили один одного у розпалюванні бойових дій на Сході України протягом останніх днів,а це своєю чергою призвело до зростання кількості постраждалих за декілька тижнів і відключення від електроенергії та води тисяч цивільних осіб на лінії фронту". Також журналісти оприлюднили інформацію про кількість загиблих під час боїв у Авдіївці.

Зауважимо, що на англомовному сайті "Радіо Свобода" 30 січня опублікували репортаж з Новолуганського, яке наприкінці грудня 2016 року повернули українські бійці. Назва матеріалу –"Неспокійна Україна ризикує ескалацією у "повзучому наступі". Тут журналісти подають пряму мову українських командирів і керівників регіонів Донецької області, які є підконтрольними Україні.

Крім того, ресурс наголошує на офіційній позиції стосовно того, що Україна не вважає повільне просування у "сірій зоні" незаконним, адже відповідно до Мінських домовленостей, ці території і так належать Україні.

Радіо Свобода, Авдіївка, Донбас

Також "Радіо Свобода" повідомило про те, що Порошенко перервав свій візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці.

Агентство Associated Press передає про "бої між урядовими силами та сепаратистськими повстанцями", зазначивши про ескалацію конфлікту в Авдіївці у вівторок, 31 січня. Ресурс із посиланням на "сторони, що ворогують", повідомило про 7 загиблих осіб, не уточнивши, чи належать вони до військових, бойовиків або мирних жителів.

Підкреслимо, що про близько 200 шахтарів, які лишилися у пастці під землею через протистояння, агентство повідомило із посиланням на російські медіа, які цитували слова бойовиків. Приміром, з посиланням на російський канал "Росія 24", видання пише про те, що Едуард Басурін, "військовий речник «ДНР", заперечив , що в Авдіївці внаслідок боїв зникли світло, вода й опалення, мовляв, усе це вийшло з ладу раніше.

Крім того, позицію української сторони про те, що зокрема Авдіївський коксохімічний завод припинив роботу саме через обстріли, також подали, однак, після "заяв" бойовиків. Цікаво, що саме це повідомлення було написане кореспондентом Наталією Васильєвою з Москви.

Російські медіа

Повідомлення про кремлівських ресурсів зазвичай базуються на інформації терористів "ДНР". При цьому часто заголовки пишуть таким чином, щоб у читача склалося враження про те, що Авдіївка належить не Україні, а недореспубліці. До слова, евакуацію жителів вони трактують як їхнє власне бажання "зібрати речі й залишити місто".

Life, Авдіївка, Кремль

Також пропагандисти стверджують, що саме ЗСУ обстрілюють Авдіївку. Додамо, що такою є і офіційна позиція Кремля.

Звезда, ЗСУ, Авдіївка

Щоправда, сайт телеканалу "Дождь" цитує директора Авдіївського коксохімічного заводу Мусу Магомедова, який говорить, що завод позбавлено електрооенергії, відтак працівники підприємтсва намагаються власними силами обігрівати місцевих. До слова, саме завод називають однією з причин, чому б'ються за Авдіївку — це важливий стратегічний пункт.

Ресурс також подає версію депутата Держдуми Костянтина Затуліна, відомого своєю антиукраїнською позицією. На його думку, ескалація в Авдіївці вигідна Україні, адже це дозволить усунути пом'якшення санкцій для РФ.

Іспаномовні ЗМІ

El País не повідомило про події в Авдіївці, проте 26 січня опублікувало матеріал про "Іншу війну в Україні". У ньому йдеться про життя наркозалежного чоловіка Анатолія, який втік із підконтрольної "проросійським сепаратистам" Макіївки до українського Покровська. Історія базується на тому, що в "ДНР" відсутні центри для лікування наркозалежних, хоча там і пообіцяли їм "взятися" за лікування. Однак, за словами Анатолія, у Макіївці відповідний центр закрили, мовляв, у "ДНР" збираються лікувати таких людей "російським методом" — без ліків та сервісу.

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Нагадаємо, вранці 29 січня терористи розпочали штурм українських позицій у районі Авдіївки. Зокрема, у соцмережах уже з'явилося відео атаки на саме місто.

Наразі ситуація в Авдіївці залишається критичною та місто готують до евакуації. Внаслідок обстрілів загинули як воїни АТО, так і мирні жителі.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Авдіївка Україна-Росія ЗМІ Новини Росії Великобританія
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