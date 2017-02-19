Бойовики атакували українських військових поблизу Авдіївки

Бойовики не полишають спроб вибити українські війська з Авдіївки. СЬогодні між терористами та українськими військовими відбулося бойове зіткнення.

Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, це сталося близько 5:00 ранку. Однак напад бойовиків було успішно відбито.

Загалом же за минулу добу було зафіксовано 105 обстрілів. Шестеро наших військових поранено, трьох травмовано.

З 20:34 по 21.00 години загарбники випустили по нашим позиціям поблизу Водяного тридцять снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град",

– повідомили військові.

Окрім того, Водяне й Новогригорівку на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з 122-мм артилерії. З мінометів різних калібрів Мар’янку, Старогнатівку, Водяне, Павлопіль, Красногорівку, Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вогонь відкривали з БМП противника.

З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Новолуганському, Авдіївці, Піскам, Кам’янці, Невельському, Троїцькому, Луганському, Новоселівці, Опитному та Зайцевому.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по Новоолександрівці та Кримському, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Кримське.

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До слова, Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії Віктор Муженко заявив, що українські військові, які перебувають на передовій, мають право відкривати вогонь по бойовиках.