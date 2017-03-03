Бойовики масово полишають свої позиції, – розвідка

Бойовики самовільно залишаються свої місця служби на території окупованого Донбасу.

Про це повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.

Під час перевірки бойової готовності 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ було виявлено, що більше третини військовослужбовців відсутні,

– йдеться у повідомленні.

Командири підрозділів російських окупаційних військ намагаються приховати факт самовільного полишення місця служби. Саме тому вони звітують, що нібито зниклі бойовики перебувають у відпустках.

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