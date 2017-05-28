Бойовики розстрілюють Красногорівку: горить школа, з лікарні евакуюють пацієнтів

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Вранці неділі терористи зухвало обстрілюють мирну Красногорівку.
Про це у своєму Facebook повідомив головний поліцейський Донеччини В’ячеслав Аброськін.
Терористи почали гатити по місту приблизно о 6:40.
Відомо про пошкодження будівель міської лікарні, ще кілька снарядів впало в житловому секторі.
Читайте також: Експерт розповів, за яких умов Росія покине Донбас
Приблизно о 7:45 співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення, серед пацієнтів якого переважно літні люди.
За інформацією Аброськіна, один зі снарядів влучив у школу №2, від чого будівля загорілась.
Вранці 28 травня у штабі АТО повідомили, що за минулу добу проросійські бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого восьмеро бійців зазнали поранень.