Бойовики розстрілюють Красногорівку: горить школа, з лікарні евакуюють пацієнтів

Вранці неділі терористи зухвало обстрілюють мирну Красногорівку.

Про це у своєму Facebook повідомив головний поліцейський Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Терористи почали гатити по місту приблизно о 6:40.

Відомо про пошкодження будівель міської лікарні, ще кілька снарядів впало в житловому секторі.

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Приблизно о 7:45 співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні і хворих терапевтичного відділення, серед пацієнтів якого переважно літні люди.

За інформацією Аброськіна, один зі снарядів влучив у школу №2, від чого будівля загорілась.

Вранці 28 травня у штабі АТО повідомили, що за минулу добу проросійські бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого восьмеро бійців зазнали поранень.