Бойовиків косить небезпечна інфекція, а дані про хворих засекречують, – Тимчук

Серед російських найманців, які перебувають на позиціях під Новоазовськом, зафіксовано спалах захворювання на туляремію.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор "Інформаційного опору", нардеп Дмитро Тимчук.



"Хворих доставляють у Донецьк, в інфекційне відділення лікарні ім. Вишневского (ЦМКЛ №1), де розміщують в окремих боксах. Інформація про кількість інфікованих осіб і летальні випадки засекречена, в медичній документації діагноз не вказується", – зазначає він.

Як відомо, туляремія – інфекція, яка передається людині при контакті з тваринами, а також через воду чи заражені продукти.

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