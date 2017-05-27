"Браття росіяни": У Міноборони навели страхітливі цифри щодо втрат на Донбасі

Представник Міноборони Андрій Петренко під час виступу на конференції в Грузії зазначив, що лише в 2017 році на Донбасі загинули близько сотні українських військових і майже тисяча дістали травми різного ступеня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Так, за словами Петренка, які передала парламентарка, лише в 2017 році на Донбасі загинули 98 українських військових і понад 800 зазнали поранень.

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Крім того терористи щонайменше 1100 разів порушували режиму тиші.

"І після цього росіяни хочуть, що ми іх вважали браттями?" – обурюється Геращенко.

Зауважимо, що після завершення роботи комітетів Парламентської асамблеї НАТО у Тбілісі проходить конференція "Україна-Грузія-НАТО: поточні питання поглиблення співпраці" – захід відбувається за участю перших віце-спікерів парламентів України та Грузії, депутатів обох парламентів, Офісу НАТО в Грузії, представників Міноборони та недержавного сектору.

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"Обговорюються питання поглибленої співпраці на шляху інтеграції до Північноатлантичного Альянсу. Багато цікавих думок та зауважень. Представлено досягнення в імплементації стандартів, критеріїв і реформ, що необхідні для досягнення відповідності. Обговорено проблеми та підходи до їх вирішення", – розповіла на своїй сторінці у Facebook представник постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз.

Також вона наголосила, що червоною лінією всього заходу є нарощування потенціалу та досягнення можливостей для протистояння російській агресії.