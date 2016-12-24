Будівництво церкви і дикі качки: Ющенко розповів, що робить на пенсії

Екс-президент України Віктор Ющенко розповів, що мало відпочиває на політичній пенсії.

"І у мене завжди розпочато по триста справ", – зізнався він в інтерв'ю НВ, перерахувавши організації, клуби і фонди, членство в яких забирає частину його часу.



Ющенко також розповів, що працює над тим, щоб "залишити нації" свої бібліотеку та музей під назвою Код нації.



"А ще хату-музей нашому Тарасику Григоровичу (Шевченку) будую. Він за життя так і не встиг, тепер я втілюю, за його кресленнями", – зазначає Ющенко.

Він поділився, як проходить його традиційний ранок: встає вдосвіта, йде на кухню, там годує сім котів.

Качки дикі є: знають, що у мене добре, навіть на південь не летять,

– додає Ющенко.

Тоді він переходить до власного сніданку, а потім і до представницьких турботам.



За словами Ющенка, його новий будинок майже добудований. Ще два роки тому він продовжував жити на державній дачі у Конча-Заспі, утримання якої обходилося державі в 30 мільйонів гривень на рік.

Зараз неподалік від свого будинку Ющенко зводить церкву, облаштовує невелике Співоче поле. Там і проходить робота і над хатою-музеєм Шевченка.

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