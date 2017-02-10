Будувати не стіни, а мости, – Папа Франциск душевно відповів Трампові

Папа Римський Франциск відреагував на перші укази Дональда Трамп на посаді президента США.

Франциск згадав про скандальні перші укази Трампа у своїй промові. Зокрема, він прокоментував обіцянку американського президента збудувати стіну на кордоні між Мексикою та США.

Ця думка не може залишатися лише всередині християнської громади. Вона має бути почутою з усією силою назовні, вона звучить як заклик зводити не стіни, а мости, не відповідати на зло злом, долати зло добром, відповідати на образу прощенням,

– наголосив Папа Римський.

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Він зазначив, що зовсім не християнським жестом є насильницький заклик «відплатити за все» і закликав долати образи у мирі з усіма.

Нагадаємо, після вступу на посаду президента США одним з перших указів Дональд Трамп підписав указ про зведення стіни на кордоні з Мексикою.