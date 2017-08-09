Чехія дозволила постачати зброю в Україну

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Чеські виробники військової продукції ведуть переговори з українськими партнерами щодо поставок озброєння. Раніше політика Чеської Республіки обмежувала можливість постачання зброї до України.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив посол Чехії в Україні Радек Матула.
За його словами, зараз відкривається можливість співпраці в постачанні в Україну деяких видів військової техніки на основі стандартного процесу експортного ліцензування.
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"Від зими 2014 року діяла заборона на поставки військової техніки і матеріалів в Україну. Зараз ми робимо цю процедуру стандартною. Це означає, що для кожного випадку окремо розглядатиметься питання видачі ліцензії", – пояснив посол.
Дипломат додав, що зараз йому не відомо, чи надходили від України до Чехії запити щодо зацікавленості в окремих видах озброєння. Проте Матула впевнений, що низка чеських виробників військової продукції вже контактують щодо цього питання зі своїми українськими партнерами.
Посол також розповів, що на сьогодні співпраця між міністерствами оборони Чехії та України зосереджена на таких сферах, як підготовка, навчання фахівців, обмін досвідом у сфері військової реформи.