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Через Сирію Україна повертається у пропагандистський план Кремля, – Портніков

18:22, сьогодні 1341 Читать новость на русском
Володимир Путін підморгує
Володимир Путін підморгує / Фото з відкритих джерел

Рішення російського суду визнати події на Євромайдані "держпереворотом" є черговим пропагандистським кроком Кремля.

Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портніков у коментарі "Гордону".

"Це рішення суду – черговий пропагандистський крок російської влади. Їм необхідно ввести Україну в пропагандистський порядок денний. Операція у Сирії обертається кривавими жертвами і не сприяє зростанню рейтингу Володимира Путіна. На відміну від дій у Криму, сирійська кампанія залишається одним із найбільш непопулярних кроків у сприйнятті російського суспільства. Тепер до пропагандистського порядку денного повертається Україна", – зазначив журналіст.

На думку журналіста, екс-нардеп Партії регіонів Володимир Олійник, який і подав у Московський суд позов про визнання Революції гідності державним переворотом, є першим у списку, кого треба взяти під варту за участь у цьому "держперевороті".

Адже політик продовжував працювати у ВР після подій Євромайдану. Зокрема, Олійник також голосував за ті рішення, які зараз у Росії називають наслідком "державного перевороту".

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Портніков додав, що лише одне слово Володимира Путіна і Януковича можуть видати Україні протягом трьох годин.

"А якщо Верховний суд сам прийме таке рішення, то, скоріше, спалять цей суд разом з суддями, ніж видадуть Януковича. Те, що нам здається неможливим, в Росії можливо, тому що це країна тотального безправ'я. Останні паростки права там були розтоптані 23 роки тому", – наголосив експерт.

Нагадаємо, Дорогомиловський суд Москви вирішив, що події 2013-2014 років в Україні були державним переворотом.

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія Російська пропаганда Віктор Янукович Володимир Путін Війна у Сирії Євромайдан
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