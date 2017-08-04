Через скандальні турбіни в Криму ЄС розширить санкції проти Росії, – ЗМІ

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4 серпня Європейський Союз має намір розширити санкційний перелік фізичних та юридичних осіб Росії через скандал із поставками турбін компанії Siemens на територію анексованого Криму.
Про це інформує Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.
За словами співрозмовника видання, 4 серпня ЄС ухвалить рішення про введення додаткових обмежувальних заходів щодо Росії через постачання газових турбін Siemens в окупований Крим.
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Санкційний список буде розширено за рахунок внесення у нього нових фізичних та юридичних осіб.
Одразу два джерела підтверджують інформацію про введення ЄС нових антиросійських санкцій і, за їхніми словами, жодних перешкод з цього приводу бути не повинно.
Нагадаємо, 2 серпня закон про розширення та посилення санкцій проти Росії підписав президент США Дональд Трамп. Тепер він без згоди Конгресу США не зможе самостійно скасувати ці обмежувальні заходи.