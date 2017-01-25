15:41
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 14:00: Реставрація Мойсея. Електронні квитки
Випуск новин
15:10, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Через війну на Донбасі Росія нарощує м'язи на кордоні з Україною

14:34, сьогодні 971 Читать новость на русском
Російська армія
Російська армія / Соцмережі

Росія продовжує зміцнювати війська Південного військового округу на кордоні з Україною через нестабільну ситуацію на Сході України та на території Північного Кавказу.

Таку заяву зробив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає УНІАН.

Зокрема, російський посадовець підкреслив, що військово-політична ситуація на південно-західному стратегічному напрямку залишається нестабільною.

Негативний вплив на неї має, перш за все, ситуація на Південному Сході України та діяльність міжнародних терористичних організацій і угруповань на території Північного Кавказу. За таких умов необхідно продовжити роботу з удосконалення бойового складу військ округу, набору військовослужбовців за контрактом, оснащення військ новими зразками озброєння та військової техніки, а також з розвитку військової інфраструктури,
– зазначив він.

Крім того, міністр оборони РФ наголосив, що за минулий 2016 рік бойові можливості округу збільшилися на 10%, продовжується набір контрактників, надходять нові озброєння, покращується військова інфраструктура.

Для підвищення мобільності військ, покращення їхнього оперативного постачання, прикриття від нападу з повітря та підтримки на полі бою потрібно забезпечити безпеку польотів. Останні події на Близькому Сході показують, що ведення війни в сучасних умовах неможливе без повномасштабного застосування авіації,
– зауважив представник російського уряду.

Читайте також: Які наслідки для України матиме агресія Росії в Білорусі: думка експерта

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що біля кордону з Україною Росія формує нову 10-тисячну дивізію, наявність якої становить потенційну загрозу нашій державі.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Війна на Донбасі АТО Зброя Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 15:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 836
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1 2576
Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
сьогодні, 08:37 Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
Михайло Голубєв 3 6937
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
1309
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Фундаментальних причин для падіння гривні немає, – експерт
17 серпня 2016 , 07:03 1
Оборонятися було нічим, – "кіборги" поділилися спогадами про захист донецького аеропорту
 21 січня , 20:04 8
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук