Через війну на Донбасі Росія нарощує м'язи на кордоні з Україною

Росія продовжує зміцнювати війська Південного військового округу на кордоні з Україною через нестабільну ситуацію на Сході України та на території Північного Кавказу.

Таку заяву зробив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає УНІАН.

Зокрема, російський посадовець підкреслив, що військово-політична ситуація на південно-західному стратегічному напрямку залишається нестабільною.

Негативний вплив на неї має, перш за все, ситуація на Південному Сході України та діяльність міжнародних терористичних організацій і угруповань на території Північного Кавказу. За таких умов необхідно продовжити роботу з удосконалення бойового складу військ округу, набору військовослужбовців за контрактом, оснащення військ новими зразками озброєння та військової техніки, а також з розвитку військової інфраструктури,

– зазначив він.

Крім того, міністр оборони РФ наголосив, що за минулий 2016 рік бойові можливості округу збільшилися на 10%, продовжується набір контрактників, надходять нові озброєння, покращується військова інфраструктура.

Для підвищення мобільності військ, покращення їхнього оперативного постачання, прикриття від нападу з повітря та підтримки на полі бою потрібно забезпечити безпеку польотів. Останні події на Близькому Сході показують, що ведення війни в сучасних умовах неможливе без повномасштабного застосування авіації,

– зауважив представник російського уряду.

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Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що біля кордону з Україною Росія формує нову 10-тисячну дивізію, наявність якої становить потенційну загрозу нашій державі.