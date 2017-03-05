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Чи оголосить Євросоюз "візову війну" США

18:05, сьогодні 201 Читать новость на русском

Єврокомісія взяла на розгляд питання про запровадження віз для американців. Днями Європарламент рекомендував їй скасувати безвізовий режим зі США, ухваливши відповідну резолюцію. Чому пішли на такий крок і чого чекати, якщо нововведення запрацює – дивіться у сюжеті.

Наразі громадяни США їздять без віз до усіх країн ЄС. Та не всі європейці можуть вільно потрапити до Штатів. Дозвіл на в'їзд мають оформляти громадяни Болгарії, Хорватії, Кіпру, Польщі та Румунії.

Тож де-факто Америка порушила механізм візової взаємності, який діє в ЄС. Він полягає у тому, що Європейська комісія звертається до держави з-поза меж ЄС про невзаємне скасування віз і вимагає виправити ситуацію. Утім, нова американська влада робити це не поспішає. Тому у Європарламенті запропонували призупинити безвізовий режим із США на рік. Проте останнє слово – за Єврокомісією.

Єврокомісар Дімітріс Аврамопулос був у США 8 лютого. Він провів переговори з новою адміністрацією США щодо безвізової взаємності. Поки ситуація не змінилася. Але ми будемо продовжувати конструктивний діалог. Водночас, ми надалі будемо тісно співпрацювати з Європарламентом та Радою ЄС і повідомимо про результати наприкінці червня,
– прокоментував речник Єврокомісії Маргарітіс Шінас.

У ЗМІ таку ситуацію вже охрестили "візовою війною" між Європою та Америкою. Видання Telegraph зазначило, що найбільше від нововведення постраждає туристична галузь. Адже щороку до ЄС приїздить близько 30 мільйонів туристів зі Сполучених Штатів. Вони залишають у Європі понад 54 мільярди доларів.

Ми дуже стурбовані економічними та політичними наслідками від скасуваня безвізового режиму для громадян США. Це суттєво зменшить дохід туристичної галузі, а отже поставить під загрозу тисячі робочих місць,
– впевнений виконавчий директор European Travel Commission Едуардо Сантандер.

Читайте також: Євросоюз зробив важливий крок до запровадження безвізу для України

Зауважимо, що у випадку порушення механізму візової взаємності держава-партнер має виправити ситуацію протягом двох років. В іншому випадку Брюссель може вводити обмеження у відповідь. Про те, що Вашингтон грає не за правилами, Брюссель офіційно попередив ще 2014 року. Тож Білий дім повинен був відреагувати ще торік.

Теги: Політика США Євросоюз Європарламент Єврокомісія Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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