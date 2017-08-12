Чим загрожують російські комплекси ППО в Білорусі: думка експерта

Проект закону, який дозволить РФ використовувати комплекси протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з ЄС та Україною – цілком прогнозований крок. Путін витягнув договір у слушний момент – напередодні внесення у Верховну Раду законопроекту про реінтеграцію ОРДЛО. І підписання угоди про ППО використовується як важіль психологічного тиску на владу України.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Як зазначає експерт, сама угода про створення спільного штабу щодо координації діяльності ППО РФ і Білорусі була підписана ще в 2016 році. Але Росія відклала ратифікацію до зручного моменту. Це, говорить він, звичайна чекістська практика Путіна. Але, на переконання Снєгірьова, керівництву Україні не потрібно вести себе як переляканій людині і нагнітати істерію. Навпаки – цю ситуацію використати на користь України. ППО – це не сили наступу.

Треба апелювати до наших західних партнерів щодо введення додаткових економічних санкцій і політичної ізоляції Білорусі, щоб не допустити розгортання військових баз Росії проти України. Потрібно не допустити використання території Білорусі і її фактичного завоювання Кремлем як плацдарму для вторгнення РФ в Україну,

– наголошує Дмитро Снєгірьов.

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За словами експерта, Білорусь грає на незрозумілій позиції МЗС України і використовує свою території для Мінських перемовин. Тобто виступає таким собі регулятором і дипломатом, чим знімає напругу навколо себе з боку ЄС і США.

Однак Росія зробила велику помилку, запропонувавши саме зараз затвердити закон про розміщення ППО. Україна має нагоду показати західним партнерам роль Білорусі як можливого плацдарму для Росії, а також загарбницькі плани Москви щодо самої Білорусі. Потрібно розгортати контрпропаганду з урахуванням українських інтересів. Якщо підписуєте договір з РФ про розміщення ППО, відповідно, наражаєтеся на економічні санкції,

– підкреслив Дмитро Снєгірьов.

Нагадаємо, Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною. Президент Росії просить Думу ратифікувати протокол "про внесення змін і доповнень до Угоди між Україною та Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 р".



Як відомо, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом Росія анексує Білорусь.